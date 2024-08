Atp Winton-Salem 2024 Sonego | Ho giocato il match perfetto contento della finale

Leggi tutta la notizia su sportface

"Ho servito molto bene, ho migliorato molto il servizio quest'anno. Ero molto concentrato, hoile sono molto orgoglioso di me stesso. Mi piace giocare su questa superficie e in questo torneo, sonodi giocare lae voglio godermela". Queste le parole con cui Lorenzoha commentato la vittoria per 6-3 6-2 contro David Goffin nella semidell'Atp 250 di Winston-. Un successo arrivato al termine di una partita sempre in controllo del tennista italiano, che torna così a giocarsi un titolo nel circuito maggiore a quasi due anni dall'ultima volta.