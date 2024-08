Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 23 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 23Hope fa l’amore con Liam quando, improvvisamente, inizia a fantasticare su Thomas. Turbata, lascia lo chalet con una scusa e si reca a casa di sua madre. Qui, nascosta, assiste al flirt della madre con l’ex-marito. Dopo la partenza di Ridge, Hope si rivela e affronta aspramente la madre per il suo atteggiamento provocante, rimproverandola per aver sempre rincorso gli uomini sbagliati e per aver tradito la fiducia della sua amica Taylor, compromettendo la pace di tutti.