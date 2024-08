Aggredisce medico e oss paura in corsia a Cisanello Ora applicare i protocolli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pisa, 23 agosto 2024 – Accusa un malore nella sala di attesa, viene soccorsa e leiile la oss. Il fatto è accaduto martedì sera ain un reparto di chirurgia. L’Anaao: “Chiediamo a gran voce l’applicazione puntuale dicon le forze dell’ordine, con le prefetture. Chiediamo che i soldi, anche se pochi, stanziati dalla Regione per installare i pulsanti di allarme previsti dalle leggi vengano spesi dalle Aziende sanitarie. Chiediamo che le Aziende agiscano e non si rimpallino compiti e responsabilità”. Ecco il resoconto di Mauro Ferrari dell’Anaao provinciale: “Il racconto ci porta in una sala di attesa per visite ambulatoriali, a una familiare di un paziente in attesa di visita che accusa un malore e viene prontamente soccorsa dal personale in servizio.