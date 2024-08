Volley Superlega Orgoglio marchigiano anche la Yuasa presente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ancora un grande riconoscimento per la M&G Scuola Pallavolo che ha ricevuto la statuetta del Guerriero, per la sezione sport, in occasione della 24esima edizione della Notte dell’che si è svolta nei giorni scorsi a Francavilla D’Ete, uno degli appuntamenti di gala dell’estate fermana. "Un’emozione indescrivibile – le parole del Presidente Rossano Romiti – soprattutto se consideriamo da dove siamo partiti. Quando siamo partiti nel 2008 avevamo sì ambizioni importanti, ma forse nemmeno il più ottimista poteva immaginare un risultato simile. Un gruppo di appassionati che, legati da una solida amicizia, nel tempo hanno reso possibile tutto questo senza mai snaturarsi".