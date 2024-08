Tram a Bologna al via i lavori per la tratta nord della linea verde | quanto dura il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Dopo alcune difficoltà iniziali, nella prima metà del mese di agosto il Ministero dei Trasporti ha potuto concedere il nulla osta per la partenza deidel. Le prime operazioni saranno propedeutiche alla realizzazione del sottopasso autostradale di via Corticella, in corrispondenza del passante autostradale. Lata deiè quantificata in un mese, mentre non sono previste modifiche sostanziali alla viabilità. Il trattoVerranno collegate via dei Mille (caposud) alla Stazione “Corticella” del Servizio Ferroviario Metropolitano (caponei pressi di Via Bentini). La nuovaattraverserà via dei Mille, Indipendenza, Matteotti, Corticella, Bentini, Sant’Anna, Byron e Shakespeare.