Seconda tappa di Versanteest | da Murgo wine and grill party

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 22 agosto 2024) Siamo entrati nel vivo diil progetto che quest’anno vede coinvolte venti cantine che producono vino sul fianco orientale del Vulcano. Dopo il debutto dello scorso 2 agosto, a Cantine La Contea, che ha registrato il sold out ed un grande successo di pubblico, è la volta di uno dei due promotori e fondatori del progetto: Cantine. L’appuntamento è per questo venerdì, 23 agosto, presso Tenuta San Michele in via Zafferana 13, a Santa Venerina, con una serata che promette di divertire e raccontare al tempo stesso i vini e il territorio sul quale nascono. Si inizia alle 19.00 con il tour dei vigneti in una delle più suggestive vigne etnee. A 500 metri sul livello del mare, incastonata tra l’Etna e il mar Jonio, si rincorrono i 25 ettari di, la maggior parte dei quali dedicata alla coltivazione dell’uva.