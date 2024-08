Napoli decisione ufficiale | David Neres fa gioire i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arriva laha scelto il suo nuovo numero di maglia: la scelta fadel. Ildi Antonio Conte, seppur a rilento, sta prendendo forma e l’arrivo didal Benfica è una vera e propria boccata di ossigeno in un ambiente scontento per la nefasta trasferta di Verona. Il calciatore brasiliano è pronto ad intraprendere una nuova avventura, questa volta sotto l’ombra del Vesuvio. L’ex Ajax vanta un’esperienza non indifferente in Europa e si trova in una fase della propria carriera in cui è nel pieno della maturità calcistica. Intanto le prime immagini con la casacca partenopea sono già andate virali e la scelta del suo nuovo numero di maglia ha rievocato ricordi indelebili nella mente deipiù calorosi.