Movimento 5 Stelle bis? Grazie ci è bastato il primo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago – Il “” sembra quanto meno una possibilità. Questo dopo che i cadaveri politici grillini hanno imbastito l’ennesimo teatrino, evidenziando costanti dissidi tra Beppe Grillo e l’attuale leader Giuseppe Conte.”? Ipotesi tutt’altro che peregrina Grillo sbotta e Davide Casaleggio ci starebbe pensando. Questa, in estrema sintesi, la situazione. Il fondatore e il leader continuano a beccarsi, e francamente comprendiamo poco il motivo: l’attività politica delha smesso di essere seducente anche dall’esterno, nel senso che ogni immagine – per quanto fasulla già fosse – è svanita nel nulla. Per Danilo Toninelli la rottura sarà definitiva, “inevitabile”, dice, intervistato da Radio Cusano Campus. Dunqueo 2.0 che dir si voglia, si tratta di qualcosa di ben più che ipotetico.