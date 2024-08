Gulinelli | | Difendiamo il valore dello svago

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Una frase semplice di Valerio Zurlini sostiene che le avversità devono essere affrontate con grazia e determinazione. Credo che la scelta fatta dall’organizzazione del Ferrara Buskers Festival per questa edizione sia una forma di resistenza coraggiosa per difendere ile della condivisione della stessa identità della storica manifestazione". Parole dell’assessore alla Cultura Marcoalla cerimonia di inaugurazione del Buskers festival alla Limonaia della prefettura. "La cultura – prosegue – non deve essere un bene di lusso, ma non può nemmeno essere un bene superfluo. Quindi sostenibilità e patrimonio culturale sono diventati dopo la pandemia un binomio imprescindibile per qualsiasi evento di carattere culturale, contribuendo a uno sviluppo sostenibile e inclusivo".