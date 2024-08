Gas prezzo in calo e scorte invernali raggiunte in Italia sopra la media Ue

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Buone notizie sul gas, non solo sul fronte dei prezzi. Mentre il costo della materia prima fa registrare unsotto quota 37 euro al MWh, la società di trasporto e stoccaggio Snam ha comunicato che il raggiungimento in anticipo degli obiettivi di immagazzinamento per la stagione fredda in, con percentuali superiori allaeuropea. Ildel gas Sul mercato di Amsterdam ildel gas Ttf ha chiuso la giornata di giovedì 22 agosto a 36,59 euro al megawattora (-1,14%). Una quotazione che fa segnare una flessione rispetto al rally registrato nella settimana di Ferragosto, come riportato da Ansa, quando il costo della materia prima ha superato i 41 euro al MWh, portandosi sui massimi dallo scorso giugno. I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,38% a 36,87 euro al MWh, il livello più basso dallo scorso 2 agosto.