Fuga bidone alla Vuelta come a L’Aquila nel 2010? Adesso O’Connor sarà difficile da scalzare

(Di giovedì 22 agosto 2024) Benha inscenato una mirabolantebigone nella sesta tappa delladi Spagna: ha attaccato da lontano e ha trionfato in solitaria sul traguardo di Yunquera, infliggendo un distacco di addirittura 6’31” al gruppo dei migliori. L’australiano ha regalato grande spettacolo durante una frazione particolarmente mossa ed è risultato imprendibile, il plotone è sembrato quasi arrendevole e non si è adoperato più di tanto per provare a limitare i danni. I sei minuti e mezzo (che lievitano a 6’47” considerando i vari abbuoni) guadagnati dall’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale hanno stravolto la classifica generale e hanno dato un nuovo connotato al terzo Grande Giro della stagione. Benprimeggia in graduatoria con 4’51” su Primoz Roglic, 4’59” su Joao Almeida, 5’23” su Enric Mas, 5’29” su Antonio Tiberi.