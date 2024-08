De Giovanni | Napoli Neres può essere molto utile

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Maurizio De, scrittore, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: Questa vergogna di avere il calciomercato aperto, falsando 3 giornate di campionato, dà problemi a tutte le squadre, specie ilche per comprare deve vendere con una strategia societaria ben precisa. La società deve cedere in primis Osimhen, ma anche calciatori come Folorunsho, Mario Rui, Ngonge, Juan Jesus e altri. C’è anche un problema di liste, se ilnon vende, dunque, non può acquistare, anche perché sarebbe costretto a mettere calciatori fuori rosa e svalutarli totalmente.