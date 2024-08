Critiche da cretini e frustrati | Sinner e il doping la sentenza di Binaghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Attaccano Jannik coloro che in passato hanno fallito, colleghi”. Commenta così, con la sua solita schiettezza, Angelo. Il numero uno della Federtennis ha voluto difendere Jannikdopo il caso della positività al Clostebol, la pomata che era sul dito del fisioterapista Giacomo Naldi che accidentalmente lo ha contaminato, mentre il 23enne era impegnato ai Masters 1000 di Indian Wells. Anche seè stato scagionato da qualsiasi accusa, non sono mancate pesanti illazioni sulla vicenda da parte di due tennisti: Nyck Kyrgios e Denis Shapovalov.così non le ha mandate a dure: ”Chi parla contro Jannik in passato ha fallito pur avendo mezzi tecnici elevati”, ha sottolineatoa LaPresse.