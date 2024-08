Calciomercato Napoli | Mario Rui verso il San Paolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Continua il mercato in uscita del. Il club partenopeo starebbe trattando la cessione diRui al San. Secondo quanto riportano i media brasiliani, il club sudamericano vuole coprire il vuoto lasciato sulla fascia sinistra dall’addio di Caio Paulista, passato ai ‘cugini’ del Palmeiras e da Welington, che ha ereditato il posto da titolare in quel ruolo, ma ha già firmato per il Southampton e a gennaio si trasferirà in Inghilterra. Inoltre Patryck, la sua riserva, si è infortunato e ne avrà per parecchio. Il portoghese ha un contratto con ilfino al giugno del 2026 e il club del presidente De Laurentiis chiede un indennizzo per liberarlo. Il Sanha risposto offrendo 200mila euro, cifra ritenuta al momento insufficiente.Ruiil SanSportFace.