Bauli investe 82 mln nel biennio 2024-25 e punta a 1 mld fatturato nel 2030

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano, 22 ago. (askanews) – A un secolo dalla nascita – la fondazione è del 1922 – il grupporidisegna la propria struttura e il portafoglio prodotti ponendosi l’obiettivo di raggiungere il miliardo dientro il. Una strategia, spiega l’azienda nota per prodotti da ricorrenza come il pandoro o merendine come il Buondì, che si basa su tre direttrici: la diversificazione e l’innovazione delle categorie di prodotto, dei canali di vendita e il rafforzamento della presenza nei mercati esteri chiave. Questa nuova strategia porta la firma dell’amministratore delegato Fabio Di Giammarco arrivato poco più di un anno fa alla guida del gruppo veronese presieduto da Michele, che conta a oggi 1.300 dipendenti, sette stabilimenti produttivi, di cui sei in Italia e uno in India (Baramati), e unconsolidato al 2022/2023 di 634 milioni di euro.