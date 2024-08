US Open 2024 i favoriti Ai soliti noti si aggiungeranno Medvedev e Zverev?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dal 26 agosto all’8 settembre gli UScatalizzeranno l’attenzione degli appassionati. Nel tabellone maschile ci sono tre giocatori in prima fila: Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. L’altoatesino e lo spagnolo hanno ottenuto le vittorie Slam di questo, mentre il serbo ha ritrovato smalto soprattutto nel successo olimpico di Parigi, dopo aver raggiunto la Finale a Wimbledon (sconfitto da Alcaraz). Valutando la situazione per New York, Sinner dovrebbe essere il favorito principale perché è il tennista ad aver vinto maggiormente sul cemento, venendo sconfitto solo in due circostanze, ovvero a Indian Wells da Alcaraz e Montreal da Andrey Rublev. Le condizioni di gioco simili a Cincinnati, dove il pusterese ha ottenuto il quinto successo dell’anno in altrettante Finali, potrebbero essere un vantaggio.