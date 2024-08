Torna la Marzocchina Un nuovo percorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) SAN GIOVANNI Una classica che ogni anno richiama appassionati non soltanto dalla provincia ma, addirittura, anche fuori dai confini regionali. E’ tutto pronto per la dodicesima edizione de "La", la ciclostorica che avrà luogo il 7 e l’8 settembre prossimi e che rappresenta, in un contesto ricco di tradizione e passione, un’opportunità unica per tutti gli amanti del ciclismo vintage. Non è altro che una manifestazione che prende vita attraverso panorami mozzafiato, tra strade bianche e dal grande fascino che conno i più bei borghi del Valdarno. Una due giorni che, in questa specifica edizione, sarà perlopiù incentrata su di unche attraverserà i borghi di Malva e Montemarciano all’interno della Setteponti. Un’autentica novità per questo 2024.