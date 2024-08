Spavento fa rima con divertimento

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine L’età dell’insurrezione + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. La maggior parte delle persone associa la paura a qualcosa di piuttosto sgradevole, ritenendola una reazione primordiale che è meglio non provare. La paura è ciò che si prova quando si percepisce una minaccia alla propria vita e alla propria incolumità fisica: quando un cane rabbioso senza guinzaglio ti sta alle calcagna, quando la tua auto si rovescia su una lastra di ghiaccio scuro facendoti scivolare in modoso o quando senti provenire un forte schianto dalla cucina nel cuore della notte. Ma la paura può essere qualcosa di più complesso di un unico sentimento uniforme.