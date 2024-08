Soumahoro mazzata familiare dalla Cassazione | Quanti soldi ha sottratto sua moglie fine dei giochi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Quella santa donna di ladyè andata a sbattere malamente persino in. Quello è il luogo dove, a differenza di giornali, riviste e specialisti del gossip non puoi nemmeno dimostrare di avere diritto al lusso, all'eleganza, come pretendeva suo marito, l'onorevole Aboubakar. E ieri le hanno spiegato col deposito delle motivazioni della sentenza in cui è detto a chiare lettere che se ti freghi un milione di euro non ti mollano affatto. Puoi vestire Gucci, sfoderare borse da sogno, ma sempre sotto vai. Tanto più, hanno detto le toghe dell'Alta corte, che quei fondi sono stati distratti mentre la signora Liliane Murekatete «era indagata pure in un altro procedimento». Da ieri mattina è tutto pubblico, ben stampato sulla prima pagina di Latina oggi e chissàgiornali ne avranno tenuto conto nell'edizione odierna.