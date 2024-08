Mondragone | chi si ricorda più dello Statuto comunale?

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024). Si mettono in piedi Consulte e Forum e si approvano Regolamenti, ma poi l’oblio quasi sempre la fa da padrone. La democrazia è esigente e faticosa, caratteristiche che mal si conciliano con chi è più portato verso la “democratura”, ha fin dall’inizio cercato addirittura di strozzare l’azione dei Consiglieri comunali con modifiche regolamentari illiberali e usa questi strumenti partecipativi soltanto come propaganda, come “fumo negli occhi”. L’esempio più eclatante è lo, di fatto dimenticato e disapplicato. Loè l’atto normativo fondamentale del Comune, che ne rappresenta il potere di auto-organizzazione.