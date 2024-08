Lutto nel calcio | morto ex calciatore di Inter Atalanta Bologna e Fiorentina | NOME e FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Unha colpito il mondo del: èHumberto Maschio, ex centrocampista e allenatore argentino. In Italia è stato protagonista con le maglie di. “in, è scomparso Humberto Maschio. Centrocampista offensivo, nato in Argentina, ma naturalizzato italiano, Humberto Maschio ha vestito la maglia atalantina per tre stagioni, dal 1959/60 al 1961/62. Sono complessivamente state 85 le sue presenze in nerazzurro, mentre sono stati 26 i gol realizzati. Maschio ha vestito anche la maglia della nazionale italiana mentre militava nell’, partecipando ai campionati mondiali del Cile nel 1962. Viene ricordato come uno dei più grandi giocatori che abbiano mai vestito la maglia atalantina.