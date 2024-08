La difesa missilistica statunitense passa dallo Spazio Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se lo “scudo stellare” è ancora fantascienza, l’utilizzo del dominio spaziale è sempre più cruciale in chiave difensiva. Mentre il presidente Usa Joe Biden annuncia per la prima volta una strategia nucleare che comprenda minacce coordinate tra Russia, Cina e Corea del Nord (con un occhio eventualmente a Teheran), il direttore della Missile defense agency (Mda), generale (Usaf) Heath Collins, ha illustrato importanti novità nel corso di un webinar organizzato da DefenseNews. Collins ha fornito nuove informazioni circa un sensore sviluppato dalla Mda (ma che sarà poi schierato dalla Space force), il discriminating space sensor (Dss). “Discriminante” perché parliamo di un sensore in grado di distinguere i vari tipi di missili balistici, inclusi i più avanzati e complessi, e, soprattutto, di capire quali missili siano offensivi e quali siano destinati a scopi difensivi (i.e.