Incidente per Gigione | cede il palco e il cantante sprofonda

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Brutta disavventura perdurante un concerto. Ilcampano si stava esibendo a Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, su una delle sue canzoni più celebri, Trapanarella, quando una delle tavole delha ceduto. Molti hanno ripreso la scena con i cellulari, e i video sono diventati virali sui social. Non sono mancati i momenti di preoccupazione tra il pubblico, visto che il 79enne è letteralmenteto. Immediato ovviamente lo stop alla musica. Per fortuna ilavrebbe riportato solo qualche ematoma, per quanto la situazione resti in aggiornamento, come riporta Fanpage. Esponente della musica folk napoletana,, vero nome Luigi Ciavarola, è divenuto noto al grande pubblico per diverse sue apparizioni televisive, e continua ad esibirsi in eventi locali e feste di piazza.