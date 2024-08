Il Corvo per Skarsgård interpretare il ruolo che fu di Brandon Lee è stato spaventoso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alla premiere statunitense di Il– The Crow, remake del classico horror datato 1994, in uscita a fine agosto in Italia, Bill, volto del protagonista Eric Draven, un uomo che torna dall’aldilà dopo essereucciso insieme alla fidanzata, per vendicarsi del delitto, in un’intervista esclusiva a People, ha definito “un compito davvero” vestire i panni che furono diLee, il giovane attore morto proprio durante le riprese de Ildel 1994, a causa di un colpo di pistola accidentale.