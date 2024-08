Gli ultras del Legnano rompono con la società | Basta ora non seguiremo più la squadra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ormai è rottura definitiva fra glilegnanesi e lalilla. La curva ha deciso di non seguire più lané in casa e nemmeno in trasferta. È netto il distacco tra ilcalcio e la tifoseria organizzata più calda. Se fino al campionato scorso, nella presidenza Montanari i Boys seguivano laalmeno in trasferta, dal prossimo campionato di Eccellenza, glinon saranno presenti nè a, nè fuori casa. La decisione dei Boys Lilla in un duro comunicato: “Con questo comunicato – ecco la decisione dei tifosi – i BOYS LILLA 1980 prendono in maniera definitiva ed irrevocabile le distanze da questa. Nessun esponente del nostro gruppo presenzierà alle partite casalinghe, così come in trasferta”.