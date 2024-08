Ejectya i lapilli di Giovanni Ambrosio in mostra a Somma Vesuviana e Nola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Stefania Trotta È infino a settembre allo spazio Amira die allo spazio Puteca di, la doppia personale diEject-a/1 ed Eject-a/2 a cura di Christian Taranto.Inaugurate in occasione di Liminaria – festival con un programma di residenze di sound art in Valle Caudina che quest’anno ha avuto come tema le Geologie culturali, intese come ricerca di una nuova ruralità, da riscoprire e valorizzare – entrambe affrontano il delicato messaggio dei frammenti.