VIDEO Sinner-Tiafoe 2-0 | riviviamo la sintesi della finale a Cincinnati

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikha terminato nel migliore dei modi la propria settimana a Cincinnnati (USA). L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto nelladel Masters1000 dell’Ohio contro lo statunitense Francescon il punteggio di 7-6 (4) 6-2. Un confronto in cui il padrone di casa ha fatto partita pari con Jannik per un set, ma perso il primo al tie-break non c’è stato più match. La differenza tra i due è stata evidente eha potuto fare un po’ quello che ha voluto, imponendo il suo ritmo infernale da fondo e non consentendo adi tornare in auge. Una prestazione consistente quella del pusterese che ha così ottenuto il suo terzo titolo 1000 in carriera, il secondo in questo 2024, portando a 15 le affermazioni nel massimo circuito internazionale. Una stagione eccezionale dell’azzurro, se si tiene conto del quinto torneo vinto in altrettanti finali disputate.