Traffico Roma del 20-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si circola senza problemi lungo la rete viaria della capitale permane la chiusura di un tratto di via Leonardo Fibonacci verso via Francesco Giacomo Tricomi per la presenza di alberi pericolanti strada temporaneamente chiusa anche in via Archimede altezza via Barnaba tortolini per una rottura delle condutture dell’acqua sempre chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni la riapertura prevista per il prossimo 2 settembre Infine per il trasporto pubblico vi ricordo la chiusura della metro a fino al 25 agosto nella tratta termini Battistini nelle due direzioni attivo un servizio bus sostitutivo il servizio metro e regolare tra termini e Anagnina per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.