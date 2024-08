Tempo instabile fino a fine mese Qualche ondata di caldo ma senza eccessi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - Situazione sinottica che vede la predi una goccia fredda in quota posizionata sull'Italia meridionale ma in graduale movimento verso estad allontanarsi sulla Penisola Balcanica entro la giornata di domani. Questa determinerà ancora piogge erali da instabilità termo-convettiva, specie nelle zone interne del Sud, mentre al Centro-Nord le condizioni meteo vanno verso un miglioramento. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una nuova fase anticiclonica per i prossimi giorni che secondo le ultime stime modellistiche potrebbe accompagnarcial termine deldi agosto. Le temperature tenderanno ad aumentare ma su valori solo leggermente sopra media, portando cosi' un clima estivo madi. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino piogge sparse tra Triveneto e Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove.