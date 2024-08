Tegola in casa Milan infortunio per Alvaro Morata | i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Bruttainè costretto a fermarsi subito per un. L’attaccante ha accusato un problema muscolare al quadricipite femorale al termine della sua prima gara ufficiale della stagione in maglia rossonera contro il Torino. IdidiSecondo quanto riportato da Sky Sport lo spagnolo dovrà stare ai box per le prossime 3 settimane. Le condizioni dell’attaccante, che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti, verranno valutate nelle prossime ore ma il rischio per lui è quello di dover saltare anche la sfida di sabato 31 agosto a Roma contro la Lazio oltre a quella di sabato 24 contro il Parma al Tardini. Il suo rientro in campo, considerando che dopo la terza giornata la Serie A si fermerà in occasione della sosta per gli impegni delle nazionali, avverrà dunque attorno alla metà di settembre.