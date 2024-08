Stop indigesto Cremonese così non va Stroppa | Male in tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Era difficile immaginare esordio più brutto per la. Sconfitta in trasferta contro il Cosenza (1-0) in evidente emergenza e per mano dell’ex Alvini. Eppure la realtà dice che la squadra di misterha gli stessi problemi dell’annata passata: sterilità sotto porta, un disperato bisogno di leader tecnici e morali, necessità di rivedere il proprio atteggiamento tattico. A partire da quel 3-5-2 che non ha consentito alla formazione lombarda di macinare molto gioco, anche per colpa dei singoli interpreti – vedi Collocolo, Castagnetti, Pickel, spenti e senza idee – e di farsi schiacciare nel secondo tempo. Non c’è alibi che regga per& Co., al di là del mero risultato.