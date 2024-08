Starfield | Shattered Space annunciata la data d’uscita è disponibile l’update con il veicolo REV-8

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Bethesda è salita sul palco dell’Opening Night Live 2024 per annunciare ladi uscita di, prima espansione del gioco che verrà rilasciata nella giornata del 30 Settembre 2024. Inoltre come anticipato qualche giorno fa da un leaker, il publisher americano ha annunciato che oggi verrà rilasciato gratuitamente l’atteso update che introduce i veicoli nel gioco, che introduce all’interno del titolo il REV-8. Bethesda ha rivelato che grazie a questoi giocatori possono non soltanto guidare, così da rendere i viaggi più veloci gli spostamenti sui pianeti, ma anche saltare ed estrarre risorse. Il publisher ha precisato che questoè stato approvato da Vasco. La società ha aggiunto che è possibile ottenere il REV-8 dal tecnico dei servizi navali sulla propria città preferita, ovviamente attraverso l’aggiornamento gratuito di stasera.