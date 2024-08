Sinner positivo all’antidoping | assolto giocherà gli Us Open Ma Wada e Nado possono fare ricorso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) “Ora mi lascerò alle spalle questo periodo impegnativo e profondamente sfortunato. Continuerò atutto il possibile per assicurarmi di continuare a rispettare il programma antidoping dell’Itia e ho una squadra intorno a me meticolosa nel seguire le regole”: Jannik, risultatoal Clostebol, commenta così su Instagram il proscioglimento da parte dell’Itia. “Le regole antidoping devono essere molto rigide per essere efficaci – sottolinea l’avvocato di, Jamie Singer di Onside Law – Purtroppo la sfortunata conseguenza è che, occasionalmente, atleti del tutto innocenti ne rimangono coinvolti. Non c’è dubbio che Jannik sia innocente. In questo caso l’Itia non ha messo in discussione questo principio chiave.