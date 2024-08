Sinner l’atto d’accusa del collega | Squalificatelo per due anni! È caos

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Tennis mondiale in subbuglio dopo la notizia della positività di Ja un test antidoping. Sebbene le indagini abbiano dichiarato il giovane tennista italiano innocente, le opinioni nel mondo sportivo restano divise. In particolare, la vicenda ha sollevato un acceso dibattito, innescato dal tennista australiano Nick Kyrgios che, con un post su X, ha espresso una posizione netta e controversa. Kyrgios: “Dovrebbe essere squalificato per 2” Nick Kyrgios non ha usato mezzi termini. In un post che ha rapidamente fatto il giro del web, l’australiano ha definito “ridicola” la situazione, sottolineando che indipendentemente dal fatto che si tratti di un’assunzione accidentale o pianificata,dovrebbe essere squalificato. “Vieni testato due volte e risulti positivo a una sostanza proibita (uno steroide). Dovresti restare fermo 2