Sinner e la Coppa Davis a settembre | serve una gestione accorta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Dal 10 al 15a Bologna la Nazionale italiana di tennis tornerà nuovamente protagonista per la fase a gironi delle Finals di. Gli azzurri, campioni in carica, vorranno confermarsi tale, ma prima di pensare agli scontri diretti per la conquista del titolo sarà necessario concentrarsi sul raggiungimento del traguardo. All’Unipol Arena di Bologna la compagine tricolore se la vedrà contro l’Olanda di Griekspoor e Van de Zandschulp, battuta lo scorso anno nei quarti di finale a Malaga, il Brasile e il Belgio. Ricordiamo che le prime due squadre di ogni girone approderanno alle Finals in Spagna. Sulla carta, dovrebbero essere confronti alla portata per una compagine così forte come quella italiana, ma bisognerà vedere quali saranno le condizioni di ritorno dagli US Open.