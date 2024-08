Proteste a Torre Pedrera | È bastato un temporale per finire ancora sott’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) "Basta un acquazzone e finiamo". Ad alzare la voce sono i residenti di una zona di. Si tratta delle abitazioni affacciate su via Cheren. E’ una strada interna nella zona mare, parallela di via Eritrea, la cosiddetta strada di scorrimento che corre lungo la ferrovia. Una prima lettera per lamentare quello che accade non appena le nuvole in cielo si chiudono, era arrivata qualche giorno dopo il nubifragio che il 3 agosto aveva allagato il centro storico di Rimini. "Leggiamo interviste nelle quali si afferma che la rete fognaria di Rimini funziona bene, soprattutto nella zona del centro. Altrettanto non può dirsi per, dove ad ogni acquazzone i residenti del viale Cheren tremano", scrivevano i residenti. Brividi comprensibili perché dopo il 3 agosto si sono riproposti "allagamenti con danni ad edifici, auto e beni privati" con la pioggia di domenica.