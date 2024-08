Preso il ladro di carne Tre pacchi nascosti insieme a un coltello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Quando si è visto braccato da un dipendente del supermercato, ha riconsegnato subito il pacco diche aveva rubato. Ma all’arrivo della Polizia ne sono spuntati altri due,sotto la t-shirt, assieme ad una serramanico e per il quale non ha saputo fornire una giustificazione plausibile circa il suo possesso: denunciato un 28enne italiano per i reati di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, nonché per il furto. Il giovane, nei giorni scorsi, è stato scoperto dopo aver varcato la barriera antitaccheggio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento della vigilanza e lo stesso ha restituito la confezione al personale dell’attività di via Giordano Bruno. I poliziotti, sopraggiunti poco dopo, hanno però approfondito le verifiche scoprendo altre due confezioni di(per sessanta euro) e l’arma.