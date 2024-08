Perso un pezzo di cranio Malasanità quello che è successo a quest’uomo è incredibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Quanto accaduto a un signore di nome Fernando Cluster, di 62 anni, è davvero. Un caso diche non si riesce nemmeno a descrivere. L’uomo Fernando si era recato all’ospedale a causa di un’emorragia intracerebrale e non poteva di certo sapere che, da quel giorno, la sua vita sarebbe cambiata drasticamente. Fernando Cluster era stato portato d’urgenza nella struttura sanitaria nel 2022 a causa di un improvviso sanguinamento del tessuto cerebrale. I medici dicono a lui e a sua moglie che per curare l’emorragia avrebbe dovuto essere sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, durante il quale i sanitari avrebbero rimosso parte del, un lembo osseo di 12×15 centimetri, con l’intenzione di rimetterlo poi nella corretta posizione durante un secondo intervento chirurgico, previsto qualche settimana dopo.