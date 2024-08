Perché The Room Next Door segna una svolta nella carriera di Almodóvar

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Prima o poi, lo avrebbe fatto anche Almodovar. Ed è così che è arrivato The. Se la cultura di appartenenza determina, in un modo o in un altro, lo stile, il ritmo, i temi di un particolare autore, si nota sempre più spesso la tendenza a voler ampliare il proprio orizzonte, a spostare il punto di vista lontano dal local. Un esempio? Luca Guadagnino, che ci ha abituati a un respiro internazionale,probabilmente è quello che ha respirato sin dalla giovane età, ma anche Gabriele Muccino, andato a vivere e lavorare negli States per diversi anni e tornato solo di recente nel Belpaese per due progetti televisivi (la serie Sky A casa tutti bene e un paio di episodi interpretando se stessolocalizzazione Sky del format francese Chiami il mio agente!) nonché il suo prossimo film, Fino alla fine.