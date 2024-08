Non tutti credono a Sinner innocente Shapovalov | Le regole sono diverse a seconda dei giocatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Oggi pomeriggio l’International Tennis Integrity Agency ha rilasciato un comunicato rivelando cheè risultato positivo due volte ad una sostanza vietata, il clostebol, nel marzo 2024 durante il torneo di Indian Wells. Solo oggi la vicenda è emersa, nonostante la vicenda risalga a quasi sei mesi fa. Il caso non ha comportato nessuna squalifica per. L’italiano ha dichiarato anche all’Itia che il doping derivi da uno spray da banco utilizzato da un membro della sua squadra per curare una piccola ferita che lo ha contaminato. Nonall’innocenza diUna spiegazione che non convince alcuni colleghi del numero uno al mondo. Il primo diè stato Kyrgios che su X ha scritto: «Ridicolo, che sia stato accidentale o consapevole. Sei risultato positivo in due test a una sostanza (steroide) proibita Dovresti stare lontano dai campi per 2 anni.