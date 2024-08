Ngonge cambia tutto sul futuro al Napoli | arriva la mossa decisiva

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Si è inserito un altro club nella trattativa utile all’addio di Cyril: non c’è solo la Lazio su di lui. Ildovrà fare ancora qualcheprima di dichiarare chiuso il suo calciomercato. Ci sono, infatti, ancora diversi calciatori da piazzare nel mercato in uscita, il che blocca notevolmente anche tutti i colpi in entrata. Ildovrà così far presto nel chiudere le cessioni necessarie a snellire la rosa e permettere l’ingresso dei nuovi acquisti. Ci sono poi anche diversi calciatori il cuiè ancorada scrivere. Fra questi, c’è Cyril. Il belga si sta allenando regolarmente con i compagni ed è anche subentrato nelle prime due gare ufficiali contro Modena e Verona, ma l’arrivo di Neres sembra chiudere le porte ad una sua permanenza.