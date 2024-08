Jannik Sinner i dettagli della sentenza e la sequenza temporale Gli esperti | Sostanza in quantità minima nessun vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ITIA – International Tennis Integrity Agency – ha pubblicato per intero le 33 pagine riguardanti ladel caso relativo a, che sta ormai invadendo qualsiasi pagina possibile e immaginabile non solo nell’ambito tennistico. Queste aiutano a spiegare in maniera precisa i fatti legati alla positività del numero 1 del mondo a un metabolita del clostebol. Una positività, come si legge, doppia, e registrata durante il Masters 1000 di Indian Wells. In entrambi i casi leindividuate sono state infinitesimali, di meno di un miliardesimo di grammo. Per la precisione, si parla di 86 picogrammi per millilitro in un caso e di 76 picogrammi per millilitro nell’altro. C’è una precisadegli eventi.