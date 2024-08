In Ucraina varata una legge storica | bandita la Chiesa ortodossa L’ira di Mosca

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 20 agosto 2024) In una mossae controversa, la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha approvato questa mattina un disegno diche vieta la presenza dellalegata al Patriarcato di(UOC-MP) sul territorio ucraino. L'annuncio è stato dato dal deputato Yaroslav Zheleznyak tramite il suo canale Telegram.Secondo il testo approvato, laentrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione ufficiale. Una clausola specifica prevede che le comunità religiose legate alla UOC-MP avranno nove mesi di tempo per rompere ufficialmente i legami con larussa. Questo termine temporale offre un margine di manovra, ma implica una pressione significativa sulle istituzioni religiose per ridefinire la loro affiliazione.