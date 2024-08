Il lituano per la porta e un centrocampista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Il ds biancorosso Pietro Tamai lavora perre ad Ancona il portiereclasse 2005 Klaidas Laukzemis: dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, Tamai sperava di averlo ad Ancona già ieri, ma evidentemente ci sono alcuni dettagli in ballo tra l’Imolese, società di appartenenza, e il Catania, che dovrebbe acquisire il cartellino e poi girarlo in prestito all’Ancona. Il, 198 cm e 13 presenze lo scorso anno in serie D con l’Imolese, dovrebbe affiancare Bianchi, anche lui 2005, e contendergli una maglia da titolare. Se l’affare non dovesse andare in porto, la società potrebbe puntare su un portiere over. Poi c’è la questione del centrale di difesa da impiegare come braccetto di sinistra in alternativa a Rovinelli.