Gratta e vinci sono volate parole grosse | epilogo inaspettato

(Di martedì 20 agosto 2024) Tutto è successo con uno deipiù amati dagli italiani. Storia pazzesca, stenterai a crederci. Non credere che solo ipiù costosi paghino bene. Va da sé che le probabilità dita siano più alte, quando un tagliando ha un costo più elevato, ma questo non significa che i grattini più economici non possano comunque fruttare dei gran bei premi. Potremmo farvi tanti esempi, ma preferiamo, in questa sede, concentrarci su una serie in particolare, per dimostrare la nostra tesi. Il CruciJolly costa 3 euro e mette in palio fino a 200mila euro – Ilveggente.itCi soffermeremo, allora, sulCrucijolly, che all’esiguo prezzo di soli 3 euro mette in palio dei premi veramente molto interessanti. Così come, del resto, interessante è la meccanica di gioco, che fa di esso uno dei biglietti più divertenti in assoluto.