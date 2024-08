Grande Fratello | attore di Mare Fuori rifiuta l’offerta di Alfonso Signorini ecco perché

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 20 agosto 2024) Iltornerà presto sul piccolo schermo, ma sono in tanti i vipponi che hanno scelto di non accettare la proposta di. Anche undiha chiarito il motivo per cui non sarà nel cast della prossima edizione del reality. Secondo alcuni, infatti,avrebbe voluto arruolare Antonio Orefice,partenopeo conosciuto grazie alla fiction di successo. A diffondere l’indiscrezione ci aveva pensato Deianira Marzano, che si era sincerata del fatto che il prossimo 16 settembre, l’ex fidanzato di Maria Esposito varcasse l’iconica porta rossa. View this post on Instagram A post shared by Antonio Orefice (@antoniooreficereal) A quanto pare, però, la realtà non potrebbe essere più diversa da questa: a specificare i suoi progetti futuri ci ha pensato proprio l’diin persona.