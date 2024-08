Forum nuovo giudice | perché Palombelli ha richiamato Bernardini De Pace

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 20 agosto 2024) La 40esima edizione disi arricchisce di una figura di spicco nel panorama legale: l'avvocata AnnamariaDe. Conosciuta per la sua esperienza in diritto di famiglia e per aver seguito alcuni dei divorzi più celebri dello spettacolo, laDeè pronta a portare la sua competenza e la sua personalità nella storica trasmissione, condotta per il dodicesimo anno consecutivo da Barbara. La notizia del suo ingresso nel cast diè stata inizialmente anticipata da Dagospia e successivamente confermata dalla stessaDein un'intervista a DiPiù Tv: "Nella prossima stagione disarò uno dei giudici della trasmissione. Farò parte del cast fisso e sono davvero entusiasta per questa nuova, stimolante avventura professionale".