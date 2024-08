Daredevil | Born Again potrebbe offrire dei cameo da Hawkeye

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 20 agosto 2024)deidaci offrirà finalmente un’immersione profonda nell’angolo di strada del Marvel Universe. Spider-Man: No Way Home eci hanno dato già un’idea di quello che poteva essere, ovviamente, ma è in questa serie che vedremo i vigilanti in azione. È stata confermata la presenza di The Punisher e White Tiger e la star principale, Charlie Cox, ha commentato il ruolo di quest’ultimo personaggio durante una recente apparizione al FAN EXPO Chicago. “Voglio dire, non seguiamo nessuno dei fumetti in termini di storia”, ha detto ai fan (tramite Screen Rant). “Non seguiamo nessuno di loro da vicino, e ci sono diverse ragioni per questo. Una, perché se segui una trama da vicino, diventa una conclusione scontata perché tutti sanno come finisce”.