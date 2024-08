Daredevil Born Again | Charlie Cox annuncia i piccoli e simpatici camei dello show

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) Se avete visto il filmato dirilasciato al D23 Expo all’inizio del mese, saprete già che White Tiger apparirà prima o poi nella serie. A quanto pare, il vigilante di strada potrebbe non essere l’unico a fare la sua comparsa nella serie. Durante un recente panel alla FanExpo di Chicago, la star diCox ha anticipato alcune apparizioni potenzialmente divertenti di altri personaggi a sorpresa. “Non seguiamo nessuno dei fumetti in termini di storia. Non seguiamo nessuno di loro da vicino, e ci sono diverse ragioni per questo. Uno, perché se segui una trama da vicino, diventa una conclusione scontata perché tutti sanno come va a finire”, ha detto Cox durante il panel (via Screen Rant). “Chi di voi ha visto il trailer trapelato al D23 potrebbe aver notato un paio di personaggi interessanti, non l’ho detto io, l’avete detto voi.