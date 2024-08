Chi è Jonathan Bloomer il numero 1 di Morgan Stanley International disperso nel naufragio del veliero vicino a Palermo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Tra i dispersi deldelBayesian a Porticello,, c’è anche uno degli esponenti di spicco della finanza britannica,, 70 anni, presidente didal 2018, la controllata con sede a Londra della banca d’affari americana. Classe 1954,si è laureato in Fisica presso l’Imperial College di Londra nel 1974. Tra il 1995 e il 2005, ha ricoperto ruoli dirigenziali di rilievo presso il gruppo di servizi finanziari assicurativi Prudential, prima come direttore finanziario e successivamente come amministratore delegato. Ha lasciato l’incarico dopo divergenze con gli azionisti riguardo alla scelta di raccogliere fondi attraverso un’offerta di diritti per finanziare l’espansione nel Regno Unito anziché in Asia.